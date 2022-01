Decreto Festività, discoteche chiuse fino al 31 gennaio 2022 e divieto di feste in piazza (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le ultime a riaprire, le prime a richiudere: a sorpresa, in modo non previsto rispetto alla bozza circolata sul Decreto Festività, su decisione del ministro della salute Speranza e come da lui stesso comunicato in conferenza stampa, le discoteche saranno chiuse fino al 31 gennaio 2022 e dunque non apriranno neanche ai vaccinati con terza dose o ai vaccinati con una o due dosi più il tampone. A Capodanno le discoteche saranno dunque chiuse: doccia fredda per i proprietari e per i giovani che avevano già organizzato per il Cenone presso i locali. Contestualmente, sono vietate anche le feste in piazza all’aperto per evitare assembramenti. Misure restrittive inaspettate perché non tengono conto delle ... Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le ultime a riaprire, le prime a richiudere: a sorpresa, in modo non previsto rispetto alla bozza circolata sul, su decisione del ministro della salute Speranza e come da lui stesso comunicato in conferenza stampa, lesarannoal 31e dunque non apriranno neanche ai vaccinati con terza dose o ai vaccinati con una o due dosi più il tampone. A Capodanno lesaranno dunque: doccia fredda per i proprietari e per i giovani che avevano già organizzato per il Cenone presso i locali. Contestualmente, sono vietate anche leinall’aperto per evitare assembramenti. Misure restrittive inaspettate perché non tengono conto delle ...

Advertising

ptvtelenostra : COVID, SCADE IL DECRETO FESTIVITÀ: ATTESA PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DA DOMANI IN VIGORE NUOVE REGOLE -… - Soul_Sword_Koto : 'Come previsto dal decreto Festività, approvato dal consiglio dei ministri per evitare il rischio assembramenti dur… - breakingnewss__ : ????#Covid, dal 1 #febbraio scade il decreto Festività, potrebbero riaprire le sale da ballo e cadere l’obbligo di… - Efisio31251859 : RT @dottorbarbieri: @Prudenzi4 Era vigente, a seconda delle 'zone colorate' (sic!) anche prima ma è stato legificato con l'art. 4 del DECRE… - nuovaferrara : Feste, discoteche, mascherine, da domani scadono gli obblighi. I provvedimento inseriti nel decreto Festività contr… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Festività Green pass per entrare nei negozi e ritirare la pensione, multe per gli over 50 non vaccinati: guida alle nuove regole anti - Covid in ... La durata Come previsto dal decreto Festività, approvato dal consiglio dei ministri per evitare il rischio assembramenti durante Natale e Capodanno in piena quarta ondata Covid, il Green pass sarà ...

Bernini - Barboni (FI): "Il governo non dimentichi le discoteche" Solo nel periodo delle festività natalizie sono state stimate perdite per 200 milioni di euro, ... Anche con l'ultimo decreto Sostegni 2022, i ristori previsti non sono sufficienti a coprire le grosse ...

Covid, scade il decreto festività: Attesa per il Cdm, da domani in vigore nuove regole Prima Tivvù La durata Come previsto dal, approvato dal consiglio dei ministri per evitare il rischio assembramenti durante Natale e Capodanno in piena quarta ondata Covid, il Green pass sarà ...Solo nel periodo dellenatalizie sono state stimate perdite per 200 milioni di euro, ... Anche con l'ultimoSostegni 2022, i ristori previsti non sono sufficienti a coprire le grosse ...