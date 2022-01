Classifica ATP | quali giocatori hanno guadagnato più posizioni in classifica agli Australian Open

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo la fine degli2022 di tennis, oggi, lunedì 31 gennaio, è stato rilasciato il ranking mondiale ATP aggiornato: tanti gli scalatori odierni, cheapprofittato del primo torneo stagionale dello Slam per guadagnare tantein. Il primo è il padrone di casa Alex de Minaur, risalito fino al numero 33, guadagnando ben 9, mentre entra in top 50 scalando 7 posti il neerlandese Botic van de Zandschulp, ma meglio di lui fanno il transalpino Adrian Mannarino e lo statunitense Maxime Cressy, che fanno registrare un +11 per il 58° ed il 59° posto rispettivamente. Il serbo Miomir Kecmanovic sfrutta al meglio il tabellone orfano del numero 1 del mondo, il connazionale Novak Djokovic, per guadagnare 14 posti ed assestarsi in 63ma ...

Per Medvedev sfuma l'occasione di conquistare la vetta dellamondialesulla quale resta ancora stabile Djokovic. Nadal non ha nascosto la propria soddisfazione. "Volevo solo continuare ...La semifinale a Melbourne proietta infatti in sesta posizione Matteo Berrettini, nuovo best ranking per il romano, seconda migliormai raggiunta in singolare da un tennista azzurro ...Dopo la fine degli Australian Open 2022 di tennis, oggi, lunedì 31 gennaio, è stato rilasciato il ranking mondiale ATP aggiornato: tanti gli scalatori odierni, che hanno approfittato del primo torneo ...La semifinale a Melbourne proietta infatti in sesta posizione Matteo Berrettini, nuovo best ranking per il romano, seconda miglior classifica Atp mai raggiunta in singolare da un tennista azzurro nell ...