(Di lunedì 31 gennaio 2022) Prenderanno il via a inizio marzo ilSuperGen (Under 16 e 18), articolato in tre tappe in ciascuna macro-area, e quello Junior, riservato ad Under 10, 12 e 14, che prevede quattro tornei più il Master finale a novembre

Advertising

zazoomblog : Circuito Next Gen Italia 2022: ecco calendario e regolamento - #Circuito #Italia #2022: #calendario -

Ultime Notizie dalla rete : Circuito Next

FIT

Lo staff dell'A. T. Campobasso è riuscito ad accaparrarsi una tappa delSUPERGEN ITALIA. Il club di Giuseppe Morrone l'ha spuntata su almeno altri sette circoli che avevano presentato la propria candidatura. Uno dei tornei giovanili under 18, dunque, tra i ...... il norvegese Casper Ruud, insidiato da vicino dalGen canadese Felix Auger - Aliassime (li separano 142 punti), con appunto Jannik Sinner a chiudere la top ten delmondiale. In chiave ...Lo staff dell’A.T. Campobasso è riuscito ad accaparrarsi una tappa del circuito SUPER NEXT GEN ITALIA. Il club di Giuseppe Morrone l’ha spuntata su almeno altri sette circoli che avevano presentato la ...Il ‘colpaccio’ dell’A.T. Campobasso è confermato dal fatto che il circuito ‘Super Next Gen’ si articola in 15 tornei che si svolgeranno in prevalenza sui campi di gioco del Nord. “Solo tre tappe nella ...