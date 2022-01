Ci si può tuffare e rischiare di annegare in quella luce degli occhi tuoi

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 31 gennaio 2022) VINCENZO CALAFIORE . Così lesta l’alba colorata dal pesco, profumata nell’aria di bianco salino, al tuo cospetto inchinata, elargendo folate d’essenze s’accosta al dì. Immaginare di poterti incontrare e guardandoti dritta neglidirti: t’Amo! E’ solo una immaginazione dettata da questa mia età che poco sa di vento, è di assennata follia che si tratta. Tu mia cara, non esisti, sei un nome scritto su un rigo e vivi in quegli sbalzi d’autore tra le righe d’una pagina, di un romanzo che pian piano si snoda negli alvei dei pensieri miei. Con te trascorro le ore più felici, io che a fatica nel tuo mondo orizzontale, cerco un equilibrio per non cadere nel becero e squallido silenzio d’una pagina, e tu sobria e solenne tra le parole e reconditi pensieri ti muovi senza paure, né timori dei mieiche assetati di armonie ovunque ti ...