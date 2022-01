Calabria, un uomo si dà fuoco davanti a caserma carabinieri: è grave (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un uomo del quale non si conoscono le generalità si è dato fuoco stamattina davanti alla sede della caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza. Secondo quanto si è potuto apprendere al momento, la persona avrebbe riportato gravi ustioni ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 31 gennaio 2022) Undel quale non si conoscono le generalità si è datostamattinaalla sede delladeidi Rende, in provincia di Cosenza. Secondo quanto si è potuto apprendere al momento, la persona avrebbe riportato gravi ustioni ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Sull'accaduto indagano i. Al momento non si conoscono i motivi del gesto.

