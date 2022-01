Benedetta Parodi, a Verissimo il sogno premonitore della morte del papà: «È stato scioccante» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Benedetta Parodi e suo marito Fabio Caressa ospite a Verissimo raccontano la loro lunga storia d’amore nata proprio tra i corridoi delle redazioni sportive. Lei, molto legata al padre Tuccio, ha avuto un sentore prima che morisse. Alla Toffanin rivela: «Ho avuto un sogno premonitore la notte prima che morisse. Sognavo di stare con lui e di abbracciarlo. Mi sono svegliata, è squillato il telefono e mia madre mi ha detto che non c’era più». «Ero molto legato a lui, una persona splendida» confida Fabio. Il loro amore si è consolidato nel corso del tempo grazie anche alla nascita dei tre figli, di cui la primogenita oggi vive con una sua amica a Milano. «Io ne soffro ancora la mancanza» dice Fabio, papà geloso. Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 31 gennaio 2022)e suo marito Fabio Caressa ospite araccontano la loro lunga storia d’amore nata proprio tra i corridoi delle redazioni sportive. Lei, molto legata al padre Tuccio, ha avuto un sentore prima che morisse. Alla Toffanin rivela: «Ho avuto unla notte prima che morisse. Sognavo di stare con lui e di abbracciarlo. Mi sono svegliata, è squillato il telefono e mia madre mi ha detto che non c’era più». «Ero molto legato a lui, una persona splendida» confida Fabio. Il loro amore si è consolidato nel corso del tempo grazie anche alla nascita dei tre figli, di cui la primogenita oggi vive con una sua amica a Milano. «Io ne soffro ancora la mancanza» dice Fabio,geloso.

