Atp Pune 2022: Moroni batte Coppejans ed entra in main draw. Out invece Gaio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gian Marco Moroni ha sconfitto Kimmer Coppejans per 7-6(5), 6-4, centrando l'accesso in tabellone principale all'Atp 250 di Pune 2022. Splendida prestazione del mai domo tennista italiano, il quale ha beffato il più esperto avversario belga dopo una dura lotta sul cemento indiano. Primo set molto equilibrato e senza fughe effettive, con Moroni abilissimo ad annullare tre palle break nel game primordiale alla battuta; ritmo di turni di servizio a far da padrone per quanto concerne il punteggio e tie-break sul filo del rasoio, vinto dal marmoreo romano dopo un 'dai e prendi' di mini-break, ultimo dei quali a favore dell'azzurro per il 6-5, tramutato repentinamente in 7-6(5). Secondo parziale e dominio di Moroni sino al 4-1 con doppio break, sebbene ...

