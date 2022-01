Serie C 2021/2022: match combattutissimo a Catania, ma a vincere è il Catanzaro per 2-1 (Di domenica 30 gennaio 2022) match interessante ed emozionante quello tra Catania e Catanzaro che si chiude con una vittoria ospite per 1-2. Tre gol, diverse emozioni, un bel match nel complesso. Catanzaro che quindi continua la sua corsa ai play off, settimo posto. Catania invece più giù, solo tredicesimo posto. LA CRONACA LIVE DEL match PRIMO TEMPO – match che non parte molto forte, con entrambe le squadre che si studiano. Il match infatti non si sblocca in tutto il primo tempo. Si va negli spogliatoi sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del Catanzaro, che riesce a trovare il gol del vantaggio con Biasci. Meno di 10 minuti dopo Vandeputte raddoppia. Pochi secondi dopo però il Catania ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022)interessante ed emozionante quello trache si chiude con una vittoria ospite per 1-2. Tre gol, diverse emozioni, un belnel complesso.che quindi continua la sua corsa ai play off, settimo posto.invece più giù, solo tredicesimo posto. LA CRONACA LIVE DELPRIMO TEMPO –che non parte molto forte, con entrambe le squadre che si studiano. Ilinfatti non si sblocca in tutto il primo tempo. Si va negli spogliatoi sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del, che riesce a trovare il gol del vantaggio con Biasci. Meno di 10 minuti dopo Vandeputte raddoppia. Pochi secondi dopo però il...

