“Non puoi continuare così”: Jessica aggredita in camera, in 3 contro di lei [VIDEO] (Di domenica 30 gennaio 2022) Discussione accesissima ieri notte tra Jessica Selassiè e altre tre inquiline che le hanno rinfacciato il suo comportamento troppo permissivo nei confronti di Soleil Sorge. Jessica Selassié al GF Vip – screenshot MediasetplayDurante la festa che come al solito anima la Casa del Grande Fratello Vip nella notte tra il sabato e la domenica, Jessica Selassiè si è ritrovata ad affrontare un uno contro tutti. In camera da letto oltre alla principessa etiope, c’erano anche sua sorella Lulù, Nathaly Caldonazzo, Mirina Trevisan e Delia Duran. Le ultime tre hanno preso ad attaccare Soleil per via del suo modo di porsi e di scherzare, che considerano irrispettoso e non più accettabile. A quel punto è intervenuta Jessica con fermezza e le sue parole, del tutto inaspettate, hanno ... Leggi su ck12 (Di domenica 30 gennaio 2022) Discussione accesissima ieri notte traSelassiè e altre tre inquiline che le hanno rinfacciato il suo comportamento troppo permissivo nei confronti di Soleil Sorge.Selassié al GF Vip – screenshot MediasetplayDurante la festa che come al solito anima la Casa del Grande Fratello Vip nella notte tra il sabato e la domenica,Selassiè si è ritrovata ad affrontare un unotutti. Inda letto oltre alla principessa etiope, c’erano anche sua sorella Lulù, Nathaly Caldonazzo, Mirina Trevisan e Delia Duran. Le ultime tre hanno preso ad attaccare Soleil per via del suo modo di porsi e di scherzare, che considerano irrispettoso e non più accettabile. A quel punto è intervenutacon fermezza e le sue parole, del tutto inaspettate, hanno ...

Advertising

corsi_gabriele : “Allora Sergio, se vuoi andare avanti per altri sette anni, grattati il naso. Oppure puoi dire: non sto al gioco”.… - borghi_claudio : @Theskeptical_ Non ci sarebbero stati ma con più di 400 voti alla seconda votazione si saliva, e di molto perchè il… - pietroraffa : Renzi sul cdx:'Fatico a trovare parole per esprimere sconcerto. Al netto dei nomi non ti puoi permettere di non par… - slave9015 : RT @xzulias: Non puoi sottrarti al mio sguardo,non riesci a resistere alla tentazione di darmi tutto quello che hai. Più mi dai più ti ecci… - 1intollerante : @ANirospe @Uni91070952 Ahahah mentre scrivevo ho previsto risposte come questa. Uno non lo farei mai, due non ho al… -