Napoli: addio ad Ospina, prepara il rinnovo di Meret. Le cifre (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Napoli ha fatto la scelta punterà sul rinnovo di Alex Meret e lascerà partire David Ospina che piace al Real Madrid di Ancelotti. La società azzurra di Aurelio De Laurentiis sembra aver deciso che il dualismo tra i portieri deve finire. Infatti fino ad ora Meret non ha mai voluto firmare il rinnovo perché voleva avere maggiori certezze sul posto in squadra. Arrivato per fare il titolare, Meret, si è ritrovato praticamente sempre come secondo di David Ospina, salvo alcuni casi in cui si è alternato. Anche se poi era il portiere colombiano a giocare le partite più importanti. Ospina ha 33 anni e, nonostante l’errore decisivo con in Colombia-Perù, resta un portiere affidabile. Però il Real Madrid ha messo gli occhi su ... Leggi su napolipiu (Di domenica 30 gennaio 2022) Ilha fatto la scelta punterà suldi Alexe lascerà partire Davidche piace al Real Madrid di Ancelotti. La società azzurra di Aurelio De Laurentiis sembra aver deciso che il dualismo tra i portieri deve finire. Infatti fino ad oranon ha mai voluto firmare ilperché voleva avere maggiori certezze sul posto in squadra. Arrivato per fare il titolare,, si è ritrovato praticamente sempre come secondo di David, salvo alcuni casi in cui si è alternato. Anche se poi era il portiere colombiano a giocare le partite più importanti.ha 33 anni e, nonostante l’errore decisivo con in Colombia-Perù, resta un portiere affidabile. Però il Real Madrid ha messo gli occhi su ...

