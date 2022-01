Mattarella è l’unica certezza (Di domenica 30 gennaio 2022) Sergio Mattarella è il successore di sé stesso: rieletto presidente della Repubblica con 759 voti dopo giornate di trattative che sono costate care a tutte le forze politiche. Centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle ne sono usciti con le ossa rotte. Il capo dello Stato, che si era detto indisponibile a un secondo mandato, ha ceduto alla richiesta dei partiti per “senso di responsabilità” e giurerà per il secondo settennato il prossimo giovedì. Fuori dai palazzi la crisi socio-economica, quella sanitaria e il rischio di una guerra in Ucraina alle porte dell’Europa richiedono azioni immediate: Mattarella lo sa, i leader e i loro ‘sodali’ evidentemente no. “I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla presidenza della Repubblica – ha dichiarato il presidente – nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante ... Leggi su fmag (Di domenica 30 gennaio 2022) Sergioè il successore di sé stesso: rieletto presidente della Repubblica con 759 voti dopo giornate di trattative che sono costate care a tutte le forze politiche. Centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle ne sono usciti con le ossa rotte. Il capo dello Stato, che si era detto indisponibile a un secondo mandato, ha ceduto alla richiesta dei partiti per “senso di responsabilità” e giurerà per il secondo settennato il prossimo giovedì. Fuori dai palazzi la crisi socio-economica, quella sanitaria e il rischio di una guerra in Ucraina alle porte dell’Europa richiedono azioni immediate:lo sa, i leader e i loro ‘sodali’ evidentemente no. “I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla presidenza della Repubblica – ha dichiarato il presidente – nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante ...

