LIVE Egitto-Marocco 1-1 | Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA | si va ai tempi supplementari!

(Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94? Dentro Alaa e fuori Ashraf nell’. 92? Inizia il primo tempo supplementare! 18.00 Partita che deve ancora vedere la sua conclusione, altri trenta minuti per vedere chi andrà in semifinale. 95? Si va aisupplementari,1-1. 93? Salah prova la giocata, la difesa riesce fermarlo. 91? Ci saranno cinque minuti di recupero. 89? Prova a resistere Gabaski. 88? R.Mmaee e Louza dentro, fuori Amallah e En-Nesyri nel. 86? Clamoroso anche il secondo portiere dell’infortunato, Gabaski deve essere sostituito. 84? Aguerd di testa manda la palla sulla traversa! 82? Fuori Marmoush e dentro Zizo per l’. 80? Giallo per Ashraf fallo su Munir. 78? Gialli per Mohamed ...

Advertising

GianmarcoLotti : RT @TunnelPodcast: Siamo live con Egitto-Marocco! #AFCON2021 - Calciodiretta24 : Egitto - Marocco 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - zazoomblog : LIVE – Egitto-Marocco 0-1 Coppa d’Africa 2022 (DIRETTA) - #Egitto-Marocco #Coppa #d’Africa - ChristianDiBene : - Matador1337 : RT @TunnelPodcast: Siamo live con Egitto-Marocco! #AFCON2021 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Egitto

DIRETTA/Marocco (risultato 0 - 1) video streaming tv: Boufal su rigore! Una grande sorpresa ... Risultati Coppa d'Africa 2021/ Diretta golscore: prima partita al via, si gioca DIRETTA ...di Claudio Franceschini) Risultati Coppa d'Africa 2021/ Diretta gol: Burkina Faso 2semifinalista!score DIRETTAMAROCCO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA Come per tutte le ...Sport - Diretta Egitto Marocco streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per i quarti di finale di Coppa .... Boufal non ha sbagliato portando in ...La diretta live di Egitto-Marocco, match valido per i quarti di finale di Coppa d’Africa 2022. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze ...