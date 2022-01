Guaritori misteriosi | Rasputin | Michel de Notredame e Franz Anton Mesmer

(Di domenica 30 gennaio 2022) Uomini del mistero. Oggi parliamo di treche con le loro arti terapeutiche riuscirono a conquistare un incredibile potere. Furono dei veri taumaturghi o degli abili impostori? Scopriamo le storie dide, padre delismo e precursore dell’ipnosi – curiosauro.itoscuri che cambiarono la storia Grigorij Efimovicriuscì davvero a tenere in pugno uno degli Stati più potenti di inizio Novecento. Oggi la figura di questo mistico russo ha assunto contorni leggendari. C’è chi lo descrive addirittura come un demonio.nacque in Siberia, si sposò giovanissimo, ebbe tre figli e si dedicò al lavoro della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Guaritori misteriosi

SiViaggia

... la mostra milanese sugli 80 anni della più celebre casa fumettistica italiana, e per la rubrica The Wonder Zone una parentesi suivenuti dalle Filippine....tornata ai ricordi della sua infanzia sulla Montagna pistoiese per rievocare il mondo dei... attraverso gesti o il tocco di metalli, per trasmissione diretta da un corpo erede di...Morsi è il nuovo libro di Marco Peano in uscita per Bompiani: un romanzo che usa il genere horror per raccontare di perdita, lutto e paura ...