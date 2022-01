Da Biden a Macron. Gli auguri dei leader stranieri a Mattarella (Di domenica 30 gennaio 2022) “Sono stato felice del nostro incontro a Roma lo scorso ottobre e non vedo l’ora di continuare i nostri sforzi per rafforzare ulteriormente i legami Stati Uniti-Italia, approfondire la partnership transatlantica e affrontare le sfide globali comuni”, le parole del presidente Joe Biden dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. Congratulations to @Quirinale President Sergio Mattarella on his re-election. I enjoyed our meeting in Rome last October and look forward to continuing our efforts to further strengthen US-Italy ties, deepen the transatlantic partnership, and address common global challenges. — President Biden (@POTUS) January 29, 2022 “Congratulazioni, caro Sergio, per la tua rielezione. So che posso contare sul tuo impegno per mantenere viva l’amicizia tra i nostri Paesi e l’Europa unita, forte e ... Leggi su formiche (Di domenica 30 gennaio 2022) “Sono stato felice del nostro incontro a Roma lo scorso ottobre e non vedo l’ora di continuare i nostri sforzi per rafforzare ulteriormente i legami Stati Uniti-Italia, approfondire la partnership transatlantica e affrontare le sfide globali comuni”, le parole del presidente Joedopo la rielezione di Sergioal Quirinale. Congratulations to @Quirinale President Sergioon his re-election. I enjoyed our meeting in Rome last October and look forward to continuing our efforts to further strengthen US-Italy ties, deepen the transatlantic partnership, and address common global challenges. — President(@POTUS) January 29, 2022 “Congratulazioni, caro Sergio, per la tua rielezione. So che posso contare sul tuo impegno per mantenere viva l’amicizia tra i nostri Paesi e l’Europa unita, forte e ...

