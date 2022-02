CasaBaio | quando il calcio entra in cucina

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 30 gennaio 2022) “Nessun amore è più sincero dell’amore per il cibo” George Bernard Shaw Lui è un giornalista sportivo tra i più apprezzati della televisione italiana. Preciso, affabile, molto preparato, in particolare sulmercato, uno dei volti di Sky Sport tra i più amati nel panorama calcistico italiano. Tra microfoni, calciatori e dirette da bordo campo, dove segue il Milan durante il campionato di, ha una passione segreta che poi così tanto segreta non è: i fornelli. Manuele Baiocchini, acclamato giornalista sportivo, ama così tanto destreggiarsi tra i fornelli che ha pensato bene di unire le sue grandi passioni,. Così è nataapprezzatissimo format dove per seguire le sue ricette bisogna inevitabilmente masticare un po’ di. Pronti? ...