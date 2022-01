Australian Open 2022, trionfa un immenso Nadal: sconfitto Medvedev in cinque set (VIDEO HIGHLIGHTS) (Di domenica 30 gennaio 2022) Rafael Nadal è un fenomeno. Lo spagnolo ha vinto gli Australian Open 2022, ventunesimo Grande Slam della sua carriera, al termine di una partita folle. Sotto di due set e 2-3 con tre palle break a... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 30 gennaio 2022) Rafaelè un fenomeno. Lo spagnolo ha vinto gli, ventunesimo Grande Slam della sua carriera, al termine di una partita folle. Sotto di due set e 2-3 con tre palle break a...

Eurosport_IT : RAFA NADAL FA LA STORIA! ?? Lo spagnolo vince gli Australian Open e diventa il 1° tennista a conquistare 21 titoli… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NADAL VINCE GLI AUSTRALIAN OPEN BATTUTO IN FINALE MEDVEDEV 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 #SkySport… - CB_Ignoranza : Sotto di due set, Rafa Nadal compie un’incredibile rimonta contro Medvedev e vince gli Australian Open dopo 13 anni… - 100x100Napoli : Australian Open, Nadal batte Medvedev in rimonta e fa la storia: 21esimo Slam per il maiorchino - Marek80F : RT @pisto_gol: A 35 anni e mezzo, al 5^ set di una interminabile finale, #RafaNadal vince il suo 2^ Australian Open ?? Bellissima finale tra… -