Arsenal | Aubameyang rifiuta l’Al Nassr | ha solo il Barça in testa

Advertising

tancredipalmeri : Barcellona vicino al prestito secco di Aubameyang dall’Arsenal, notizia Athletic. L’Atletico si è messo di travers… - CalcioNews24 : #Aubameyang vuole solo il #Barcellona - junews24com : Calciomercato Juve, l'attaccante esce allo scoperto: la decisione - - infoitsport : Arsenal, Aubameyang pronto ad andare al Barca anche con uno stipendio ridotto - oscarvalle1984 : RT @juvinsight: Situazione Pierre-Emerick #Aubameyang: #Barcellona e #Arsenal stanno cercando una soluzione per facilitare il trasferimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Aubameyang

IT - Accordo tra Barcellona eper: manca quello finale sull'ingaggio e un sostituto per i Gunners prima della fumata bianca. Ore 18.04 - Ora è ufficiale: Mohammed Ihattaren ha ...dell', attaccante seguito dalla Juve, prima della decisa virata su Vlahovic, è invece vicinissimo al Barcellona. Il Liverpool ha invece annunciato l'arrivo del colombiano LUIS DIAZ (...Arsenal have managed to reduce their wage bill with several players leaving the club but without any arrivals, Mikel Arteta's squad is looking even more scarce ...Gabby Agbonlahor has claimed that a transfer rumour coming out of Arsenal is 'confusing' him, as he sent a message to Mikel Arteta.