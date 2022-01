Tomaso Trussardi racconta la scelta della separazione da Michelle Hunziker

Advertising

LaMaiNaGioia : Tomaso Trussardi al Corriere della sera: Eros è il papà di Aurora, lo rispetto. Ma avrebbe potuto esserci in altri… - Italia_Notizie : Tomaso Trussardi: «Con Michelle Hunziker è sempre amore, tra noi nessun tradimento. Ho lavorato anche da rider» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Trussardi: «È sempre amore con Michelle, tra noi nessun tradimento, uniti per i figli» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Trussardi: «È sempre amore con Michelle, tra noi nessun tradimento, uniti per i figli» - Corriere : Trussardi: «È sempre amore con Michelle, tra noi nessun tradimento, uniti per i figli» -

Ultime Notizie dalla rete : Tomaso Trussardi

di Michela Proietti L'imprenditoree la separazione con Michelle Hunziker: "La fine di un relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta per tutelare la famiglia e ...Gossip e indiscrezioni a non finire sulla fine della love story tra Michelle Hunziker e. Fine arrivata dopo dieci anni insieme e due splendide figlie, Sole e Celeste, che oggi hanno rispettivamente 8 e 6 anni. I diretti interessati hanno preferito non rilasciare ...Instagram content This content can also be viewed on the site it originates from. Quando nel corso dell'intervista esce fuori il nome di Eros Ramazzotti, Tomaso Trussardi dice la sua senza giri di ...Inizialmente sembrava soltanto una fuga di notizia, ora è ufficiale: nel nuovo show di Michelle Hunziker - Michelle Impossible - ci sarà anche la bella e talentuosa argentina più famosa d'Italia, Bele ...