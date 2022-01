Sergio Mattarella rieletto presidente della Repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. A spoglio ancora in corso ha già raggiunto 506 preferenze, superando il quorum di 505, la maggioranza assoluta dei 1009 grandi elettori. Un applauso lungo 4 minuti in Aula ha accolto il superamento del quorum. Mattarella approda a un secondo mandato come il suo predecessore, Giorgio Napolitano.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –è stato. A spoglio ancora in corso ha già raggiunto 506 preferenze, superando il quorum di 505, la maggioranza assoluta dei 1009 grandi elettori. Un applauso lungo 4 minuti in Aula ha accolto il superamento del quorum.approda a un secondo mandato come il suo predecessore, Giorgio Napolitano.(ITALPRESS).

