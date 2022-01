Quirinale: Mattarella, 'desidero interpretare attese e speranze cittadini' (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen.(Adnkronos) - Un'accettazione dell'elezione "con l'impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini". Lo ha affermato Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'elezione alla Presidenza della Repubblica. "desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti", ha detto ancora il Capo dello Stato. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen.(Adnkronos) - Un'accettazione dell'elezione "con l'impegno dilee ledei nostri con". Lo ha affermato Il Presidente della Repubblica, Sergio, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'elezione alla Presidenza della Repubblica. "ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti", ha detto ancora il Capo dello Stato.

