Quirinale, ilo gesuita Spadaro: Mattarella bis una garanzia (Di sabato 29 gennaio 2022) La scelta di rieleggere Sergio Mattarella, "figura molto gradita al mondo cattolico", è dovuta ad una situazione "inedita e un po' di emergenza", è frutto di un "sacrificio personale per il bene del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) La scelta di rieleggere Sergio, "figura molto gradita al mondo cattolico", è dovuta ad una situazione "inedita e un po' di emergenza", è frutto di un "sacrificio personale per il bene del ...

Advertising

ilo_ak : RT @AngeloCiocca: C’è un problema serio a livello Europeo. E l’Ue appare tardiva e inconcludente. Serve agire ora, senza richieste inutili… - ilo_ak : RT @TCommodity: = Quirinale: Bloomberg, spread non sale perche' Draghi in pista. A prescindere dal giudizio che si possa avere sul PDC, l… - ilo_ak : RT @borghi_claudio: Mi sono fatto un'idea: il DPCM covid è talmente stupido, talmente provocatorio che non può essere altro che un'estremo… - ilo_ak : @borghi_claudio Rainews su Fraccaro: Il deputato M5S sarebbe a rischio procedimento disciplinare per aver incontrat… - ilo_ak : RT @Noiconsalvini: Riccardo Molinari: Il centrodestra è unito sulla partita Quirinale. L’obiettivo è quello di offrire al Paese una scelta… -