Quirinale 2022 | la senatrice dopo incontro con Mattarella | Lui c' è

Advertising

borghi_claudio : Lievi atti di squadrismo - fattoquotidiano : Quirinale, Di Battista: “Vergognoso che Draghi ambisca al Colle. Spettacolo del centrodestra? In un Paese civile Ca… - fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - MoniShantiRani : RT @Corriere: ?? Mattarella è disponibile - ziolions4219 : RT @antoniospadaro: Quello che mi colpisce è l’equilibrio istituzionale e il rigore dimostrato da #Mattarella nel gestire il suo ruolo e ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022

Dopo la notizia dell'accordo fra i leader per il bis di Sergio Mattarella alGiorgetti sgancia la bomba sembrando confermare l'ipotesi che circolava già da tempo: il ministro sarebbe pronto ...Sulla base del sondaggio Toto -e delle segnalazioni che ci invierete via social, ogni puntata vedrà apparire il volto del possibile presidente sulla base delle vostre maggiori preferenze. '...La notte non ha portato consiglio e la settima votazione per l'elezione del Quirinale, cominciata alle 9,30, è finita in fumata nera con la gran parte dei partiti di maggioranza che, dopo non aver ...Per una volta non sono stati i vertici dei partiti a decidere la linea, ma i parlamentari. È l’unica vera novità positiva di questa partita del Quirinale.