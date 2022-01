Quirinale 2022 e Mattarella bis, Letta e ‘svolta’ notturna con Forza Italia (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Stamattina abbiamo tutti visto quale è stato il punto di svolta e di snodo. E’ stata molto importante la convocazione della riunione di maggioranza. Convocazione che abbiamo concordato stanotte noi e Forza Italia. Lo dico perché in tutte questa vicenda c’è stato anche qualche passaggio politico non irrilevante”. Enrico Letta, segretario del Pd, si rivolge così ai grandi elettori dem in vista della votazione che sancirà la rielezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “E’ molto importante mantenere lo stile che abbiamo avuto, è fondamentale parlare bene al Paese e non strafare nel successo: noi siamo stati costretti a chiedere al presidente della Repubblica di essere rieletto, segno di una profonda crisi politica e istituzionale. Dobbiamo esserne consapevoli”, aggiunge. “Giocare di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Stamattina abbiamo tutti visto quale è stato il punto di svolta e di snodo. E’ stata molto importante la convocazione della riunione di maggioranza. Convocazione che abbiamo concordato stanotte noi e. Lo dico perché in tutte questa vicenda c’è stato anche qualche passaggio politico non irrilevante”. Enrico, segretario del Pd, si rivolge così ai grandi elettori dem in vista della votazione che sancirà la rielezione del presidente della Repubblica Sergio. “E’ molto importante mantenere lo stile che abbiamo avuto, è fondamentale parlare bene al Paese e non strafare nel successo: noi siamo stati costretti a chiedere al presidente della Repubblica di essere rieletto, segno di una profonda crisi politica e istituzionale. Dobbiamo esserne consapevoli”, aggiunge. “Giocare di ...

