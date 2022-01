Pregliasco | «Ora tanti vaccinati o guariti Verso la convivenza con il virus»

(Di sabato 29 gennaio 2022) L’intervista al virologo: «Non siamo all’immunità di gregge. Ilcreerà di nuovo problemi in autunno, ma in maniera attenuata».

L'intervista al virologo: «Non siamo all'immunità di gregge. Il virus creerà di nuovo problemi in autunno, ma in maniera attenuata». Non è ancora la fine della pandemia. Omicron, tuttavia, ha stravolt ... Il direttore del Galeazzi Fabrizio Pregliasco ritratta, torna indietro, e scrive una lettera a 'La Verità' spiegando che la circolare tanto discussa ora è ....