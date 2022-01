Plebiscito nel Parlamento: Mattarella rieletto Presidente della Repubblica con una valanga di voti (Di sabato 29 gennaio 2022) Il bis, per la seconda volta nella storia Repubblicana. Un Plebiscito. Una richiesta corale del Parlamento, quella per Sergio Mattarella, che con 759 voti ed un lunghissimo applauso e standing ovation ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Il bis, per la seconda volta nella storiana. Un. Una richiesta corale del, quella per Sergio, che con 759ed un lunghissimo applauso e standing ovation ...

Advertising

SuperMax88J : @EnricoLetta Vergognati hai scelto di andare dietro a Renzi e i suoi insider nel PD. Adesso lo pagherai alle elezio… - Virus1979C : Non è dato sapere se il record di Sandro Pertini sarà superato (nel 1978 raccolse 833 voti su 955, l’83,6%), ma di… - Giovanni1958D : Gente irresponsabile, che non sa quello che fa. Fine della politica e della Repubblica parlamentare. #Renzi ha già… - johnny_liber1 : @GiorgiaMeloni E voi che gli andate ancora dietro…se venivate nelle piazze quando tanta gente protestava è ancora p… - angelo2ottobre : @LorenzoCast89 Ma è chiaro da un pezzo che sta cavalcando gli insoddisfatti e sta accaparrando preferenze per far… -