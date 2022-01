Mattarella bis, i partiti tentano di intascarsi il merito ma il problema ora è il loro futuro (Di sabato 29 gennaio 2022) di Alessandro Pezzini È avvenuto ciò che noi povera gente dicevamo fin dall’inizio: Mattarella bis? Sì, ma lui accetta solo se i leader uniti glielo chiedono in ginocchio. Ma poi forse Mario Draghi era meglio, oppure da Presidente della Repubblica garantiva di meno. Poi una donna, ma che brutto detto così. E poi tra il no ai servizi e il no al bruciare nomi e cariche è partito il tiro alla fune che ha portato al Mattarella bis con conseguente svilimento della politica tutta, che ha mostrato in questi giorni il suo peggio. Mattarella è stato eletto per il secondo mandato da Presidente della Repubblica e in molti, dal Parlamento, esultano cercando di intestarsene impropriamente il merito. Sarebbe stato più efficace intestarsi l’operazione se effettivamente fosse stata l’iniziativa di qualcuno, così come sette anni fa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) di Alessandro Pezzini È avvenuto ciò che noi povera gente dicevamo fin dall’inizio:bis? Sì, ma lui accetta solo se i leader uniti glielo chiedono in ginocchio. Ma poi forse Mario Draghi era meglio, oppure da Presidente della Repubblica garantiva di meno. Poi una donna, ma che brutto detto così. E poi tra il no ai servizi e il no al bruciare nomi e cariche è partito il tiro alla fune che ha portato albis con conseguente svilimento della politica tutta, che ha mostrato in questi giorni il suo peggio.è stato eletto per il secondo mandato da Presidente della Repubblica e in molti, dal Parlamento, esultano cercando di intestarsene impropriamente il. Sarebbe stato più efficace intestarsi l’operazione se effettivamente fosse stata l’iniziativa di qualcuno, così come sette anni fa, ...

SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - Balu875651831 : RT @Cavalodiritorno: Ma sono l'unico a cui non piace nemmeno l'idea di un #Mattarella bis? - ladydd69 : RT @strange_days_82: Ma come si fa a votare per #Mattarella? Quello che ha silurato Savona, non ha sciolto le camere nel 2019,crea il Conte… -