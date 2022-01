La febbre del like: fenomenologia di una nuova dipendenza (Di sabato 29 gennaio 2022) Gli anni del like. Così potremmo definire questi ultimi dieci anni. Da quando i social network si sono imposti come strumenti di comunicazione onnipresenti nelle nostre vite, like, mi piace, cuoricini e condivisioni hanno assunto un peso specifico incredibile. Sia a livello sociale che psicologico ed esistenziale. Ma qual è il meccanismo che ci spinge a condividere foto e post e a mettere e a ricercare like? La schiavitù dei like (Pixabay) – curiosauro.itA caccia di like Ormai l’essere umano è ossessionato dai like. L’approvazione sociale e morale passa sempre di più attraverso i social. I profili sono diventati le nostre nuove identità e il numero dei like è interpretabile come un indice chiaro di soddisfazione e autostima. Non solo adolescenti e influencer. Ormai ... Leggi su curiosauro (Di sabato 29 gennaio 2022) Gli anni del. Così potremmo definire questi ultimi dieci anni. Da quando i social network si sono imposti come strumenti di comunicazione onnipresenti nelle nostre vite,, mi piace, cuoricini e condivisioni hanno assunto un peso specifico incredibile. Sia a livello sociale che psicologico ed esistenziale. Ma qual è il meccanismo che ci spinge a condividere foto e post e a mettere e a ricercare? La schiavitù dei(Pixabay) – curiosauro.itA caccia diOrmai l’essere umano è ossessionato dai. L’approvazione sociale e morale passa sempre di più attraverso i social. I profili sono diventati le nostre nuove identità e il numero deiè interpretabile come un indice chiaro di soddisfazione e autostima. Non solo adolescenti e influencer. Ormai ...

