Iva Zanicchi a 82 anni faccio ancora l’amore con il mio compagno

(Di sabato 29 gennaio 2022) Ivanon usa troppi giri di parole quando si tratta di parlare della sua vita sessuale con il. Avremmo dovuto capirlo leggendo il testo della canzone Voglio amarti con cui andrà al Festival di Sanremo 2022 – «Prenderti per come sei. Senza tanta filosofia. Sì, lo farò» –, ma a fugare ogni dubbio

giuseppecioccaa : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana - matteocon2t : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana - luciiaSc : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana - Francesca200 : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana - chanandIerxbong : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi

Per l'ultimo posto, c'è già una chiara favorita, ovvero, che torna al Festival dopo 13 anni dall'ultima partecipazione col pezzo Voglio amarti, data in fondo alla classifica a 3.25. Tra ...fa una triste confessione prima del Festival di Sanremo 2022: 'Mio marito lotta contro un brutto male' Amadeus ha messo su davvero un cast di artisti molto diversi e variegati non solo di ...Domenica 30 gennaio, su Canale 5 in prime-time, nuovo appuntamento con «Avanti un altro! Pure di sera». Conduce il game-show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Questa settimana le categorie c ...Iva Zanicchi fa una triste confessione prima del Festival di Sanremo 2022: "Mio marito lotta contro un brutto male" Amadeus ha messo su davvero un cast di ...