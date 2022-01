Inter, preso Caicedo dal Genoa: 'Qui grazie a Inzaghi, non vedo l'ora di cominciare' (Di sabato 29 gennaio 2022) È ufficiale: l'Inter ha annunciato di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo. L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito ... Leggi su leggo (Di sabato 29 gennaio 2022) È ufficiale: l'ha annunciato di aver trovato un accordo con ilper il trasferimento del calciatore Felipe SalvadorCorozo. L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PRESO ANCHE FELIPE CAICEDO DAL GENOA Tutte le notizie alle 23.00 a Calciomercato L'Origina… - FBiasin : #Inzaghi aveva 2 esigenze: una punta di complemento e un esterno a sinistra. L’#Inter gli ha preso una sua ex conos… - Inter : ?? | BARE A partire dal 2004/05, Nicolò #Barella è diventato il centrocampista italiano dell'Inter che ha preso pa… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Inter, preso Caiçedo dal Genoa: «Qui grazie a Inzaghi, non vedo l'ora di cominciare» - leggoit : Inter, preso Caiçedo dal Genoa: «Qui grazie a Inzaghi, non vedo l'ora di cominciare» -