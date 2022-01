Giorgetti: "Non mi dimetto ma serve una nuova fase di governo" - Salvini: "Nessun rimpasto" (Di sabato 29 gennaio 2022) Giancarlo Giorgetti nega le dimissioni, ipotesi circolata nelle ultime ore, ma chiarisce: 'serve una nuova fase di governo. Davanti c'è un anno molto complicato'. Secondo fonti parlamentari del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 29 gennaio 2022) Giancarlonega le dimissioni, ipotesi circolata nelle ultime ore, ma chiarisce: 'unadi. Davanti c'è un anno molto complicato'. Secondo fonti parlamentari del ...

