Donadoni: «Milan? Può dare fastidio vedere Vlahovic andare altrove, ma va per la sua strada» (Di sabato 29 gennaio 2022) Roberto Donadoni in un intervista a la Gazzetta dello Sport ha parlato della stagione del Milan e del mercato rossonero Roberto Donadoni ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex Milan: MERCATO Milan – «Stare al palo e vedere giocatori del calibro di Vlahovic finire altrove può dare fastidio, però il tifoso rossonero deve prendere atto che il club va per la sua strada. Una strada che ti ha riportato in Champions dopo anni e ti vede oggi al secondo posto». POSTO CHAMPIONS – «Di sicuro aumenta la competitività. Ma non dimentichiamo che è la Juve a dover inseguire chi sta davanti e non viceversa». SOSTITUTO KJAER – «Un duro colpo, ma il mercato non è finito e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Robertoin un intervista a la Gazzetta dello Sport ha parlato della stagione dele del mercato rossonero Robertoha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex: MERCATO– «Stare al palo egiocatori del calibro difinirepuò, però il tifoso rossonero deve prendere atto che il club va per la sua. Unache ti ha riportato in Champions dopo anni e ti vede oggi al secondo posto». POSTO CHAMPIONS – «Di sicuro aumenta la competitività. Ma non dimentichiamo che è la Juve a dover inseguire chi sta davanti e non viceversa». SOSTITUTO KJAER – «Un duro colpo, ma il mercato non è finito e ...

