Costa di Mezzate | auto investe due donne | una è grave

(Di sabato 29 gennaio 2022)diincidente nel primo pomeriggio di sabato (29 gennaio) adi. Duedi 37 e 45 anni sono state investiste da un’e una di loro è in condizioni critiche. La dinamica è ancora da chiarire. È successo intorno alle 13.10 in via Leonardo Da Vinci. Sul posto sono arrivate l’medica oltre a due ambulanze che hanno trasportato le ferite in ospedale: una in gravi condizioni al Papa Giovanni di Bergamo, l’altra al Bolognini di Seriate. Per i rilevi di legge è al lavoro la Polizia Stradale di Treviglio.

Due donne sono state investite da un'auto in via Leonardo da Vinci a Costa di Mezzate verso le 13.10. Entrambe sono ferite, ma una in modo più grave: l'ambulanza l'ha trasportata in codice rosso ...