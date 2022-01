Alessandro Basciano, sua sorella conferma: “Sophie non è adatta a lui” (Di sabato 29 gennaio 2022) La sorella di Alessandro Basciano dalle pagine di Di Più ha consigliato al gieffino di non stare ancora male per Sophie Codegoni e guardare verso Jessica: “Caro Ale Sophie ti farà soffrire. Ti ho visto felice, sereno e innamorato, ma anche tanto affranto. Con la Codegoni avete avuto alti e bassi, lei è tanto giovane e anche leggera, come una farfalla, che leggiadra è sempre alla ricerca del più bello. Ha un bel cuore, ma non ha il tuo stesso passato e lo spessore. Credo che per te sarebbe più adatta Jessica, che è più matura“. Le parole della ragazza hanno infastidito il bel ligure: “Non mi aspettavo mi dicesse quelle cose. Avrei preferito che fosse felice per me. Mi dissocio da quello che ha detto nel modo più assoluto. Poteva dirmi che era felice per me senza aggiungere il resto di ... Leggi su biccy (Di sabato 29 gennaio 2022) Ladidalle pagine di Di Più ha consigliato al gieffino di non stare ancora male perCodegoni e guardare verso Jessica: “Caro Aleti farà soffrire. Ti ho visto felice, sereno e innamorato, ma anche tanto affranto. Con la Codegoni avete avuto alti e bassi, lei è tanto giovane e anche leggera, come una farfalla, che leggiadra è sempre alla ricerca del più bello. Ha un bel cuore, ma non ha il tuo stesso passato e lo spessore. Credo che per te sarebbe piùJessica, che è più matura“. Le parole della ragazza hanno infastidito il bel ligure: “Non mi aspettavo mi dicesse quelle cose. Avrei preferito che fosse felice per me. Mi dissocio da quello che ha detto nel modo più assoluto. Poteva dirmi che era felice per me senza aggiungere il resto di ...

