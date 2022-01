Uno scudo di silicio tra Taiwan e l’invasione cinese (Di venerdì 28 gennaio 2022) La crisi dei chip sta mettendo a dura prova intere catene del valore, oltre ad aver stimolato una corsa ai ripari da parte di governi e aziende per aumentare la capacità produttiva. Gli Usa, l’attore al centro dell’industria dei semiconduttori (con circa metà dello share di mercato e una posizione dominante nel segmento fabless), sono tuttavia in una posizione, al pari di Unione Europea e Giappone, di evidenti rischi per quanto riguarda l’approvvigionamento, contando solo il 12% della fab capacity. Una concentrazione industriale che ha il suo cuore pulsante nell’isola di Taiwan, dove ha sede il colosso dei chip, TSMC. L’azienda fondata da Morris Chang detiene il 53% della quota del mercato delle fonderie, oltre ad essere l’unica a possedere il know-how per produrre i chip più avanzati. L’isola è da sempre nelle mire di Pechino per ragioni storiche e dinamiche di ... Leggi su formiche (Di venerdì 28 gennaio 2022) La crisi dei chip sta mettendo a dura prova intere catene del valore, oltre ad aver stimolato una corsa ai ripari da parte di governi e aziende per aumentare la capacità produttiva. Gli Usa, l’attore al centro dell’industria dei semiconduttori (con circa metà dello share di mercato e una posizione dominante nel segmento fabless), sono tuttavia in una posizione, al pari di Unione Europea e Giappone, di evidenti rischi per quanto riguarda l’approvvigionamento, contando solo il 12% della fab capacity. Una concentrazione industriale che ha il suo cuore pulsante nell’isola di, dove ha sede il colosso dei chip, TSMC. L’azienda fondata da Morris Chang detiene il 53% della quota del mercato delle fonderie, oltre ad essere l’unica a possedere il know-how per produrre i chip più avanzati. L’isola è da sempre nelle mire di Pechino per ragioni storiche e dinamiche di ...

Advertising

Franca232323 : RT @ValeryRonca: Nathaly che parla di ammorbidirsi davanti le persone che usano uno scudo per proteggersi e non mostrare le fragilità Ma… - VJimmyV : @its_fra89 Dopo spada e scudo non mi presto più uno scandalo - feeling__blue : RT @Ievanteecanta: Ma niente paura, P, il mio corpo non sarà uno scudo di cemento e pareti insonorizzate ma un prato verde che conosce solo… - lella_50 : @TempiReali @lorepregliasco No, oggi è uno scudo contro le accuse, già pronte, di voti per la Casellati con il CDX.… - ga3duez : @AStramezzi Non molli, Dottore! Lei è uno dei pochi medici rimasti. Abbiamo in giro una manica di piccoli burocrati… -