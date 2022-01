Ufficiale | il Napoli cede un primavera al Palermo

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’avventura azzurra del centrocampista termina qui Aziz Touré torna al. Il centrocampista classe 2002 era arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Aziz Tourè lascia la Primavera del Napoli, il classe 2002 torna al Palermo - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Aziz Tourè lascia la Primavera del Napoli, il classe 2002 torna al Palermo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Aziz Tourè lascia la Primavera del Napoli, il classe 2002 torna al Palermo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Aziz Tourè lascia la Primavera del Napoli, il classe 2002 torna al Palermo - napolimagazine : UFFICIALE - Aziz Tourè lascia la Primavera del Napoli, il classe 2002 torna al Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Napoli

Un'emergenza durata fino alla gara contro ilcon Colantuono costretto a mandare in campo ... Salernitana,: tamponi tutti negativi Sabatini © LaPresseIntanto il club del patron Iervolino ...Ultime notizie calcio mercato- Si è conclusa dopo appena sei mesi l'esperienza di Aziz Touré, centrocampista classe 2002. Prelevato la scorsa estate dal Palermo con la formula del prestito, il mediano non ha convinto ed ha ...È tornato a Palermo Aziz Toure, il centrocampista classe 2002 che lo scorso anno aveva lasciato la Primavera del Palermo per aggregarsi alla squadra under19 del Napoli nel campionato Primavera 1. Dopo ...CONTRATTO DEPOSITATO - Come si apprende dal sito ufficiale della Lega di Serie A, la Sampdoria ha depositato il contratto del centrocampista ex Cesena. Il classe 1995 è un nuovo rinforzo per l'allenat ...