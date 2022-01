The Resident 4 torna su Rai2 prima della pausa con Cain in fin di vita: anticipazioni episodi 28 gennaio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Per Cain è arrivato il momento di pagare per i suoi peccati e così c’è di meglio del prime time di Rai2 per farlo? The Resident 4 torna in onda oggi, 28 gennaio, ad un passo dalla pausa che toccherà a tutti i programmi in onda per via dell’arrivo del Festival di Sanremo 2022, con Cain in fin di vita. I fan non sanno ancora che gli episodi in onda oggi sono gli ultimi, almeno per ora, visto che la prossima settimana The Resident 4 non andrà in onda e tutto è rimandato di una settimana, scopriremo quale sarà il destino di Cain prima della pausa? La risposta arriverà questa sera, quasi in seconda serata, quando The Resident 4 prenderà ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Perè arrivato il momento di pagare per i suoi peccati e così c’è di meglio del prime time diper farlo? Thein onda oggi, 28, ad un passo dallache toccherà a tutti i programmi in onda per via dell’arrivo del Festival di Sanremo 2022, conin fin di. I fan non sanno ancora che gliin onda oggi sono gli ultimi, almeno per ora, visto che la prossima settimana The4 non andrà in onda e tutto è rimandato di una settimana, scopriremo quale sarà il destino di? La risposta arriverà questa sera, quasi in seconda serata, quando The4 prenderà ...

