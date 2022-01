Riforma del Csm, il referendum tra le toghe: no al sorteggio e al sistema maggioritario (che vuole la ministra Cartabia) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono arrivati i risultati del referendum dei magistrati per l’elezione del Consiglio superiore della magistratura. Un tema oramai in discussione da due anni dopo gli scandali e le indagini sulle manovre per pilotare le nomine dei procuratori che sono sfociati nel caso Palamara. Quasi la metà degli iscritti all’Associazione nazionale dei magistrati si esprime a favore del sorteggio, su cui invece sono ufficialmente contrarie tutte le correnti (esclusa Art. 101). Il risultato finale però è quello che ha visto prevalere il no. Viene bocciato a enorme maggioranza il sistema elettorale maggioritario per il Csm, un sistema su cui starebbe ragionando la ministra della Giustizia, Marta Cartabia in vista della Riforma. Due i quesiti sul sistema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono arrivati i risultati deldei magistrati per l’elezione del Consiglio superiore della magistratura. Un tema oramai in discussione da due anni dopo gli scandali e le indagini sulle manovre per pilotare le nomine dei procuratori che sono sfociati nel caso Palamara. Quasi la metà degli iscritti all’Associazione nazionale dei magistrati si esprime a favore del, su cui invece sono ufficialmente contrarie tutte le correnti (esclusa Art. 101). Il risultato finale però è quello che ha visto prevalere il no. Viene bocciato a enorme maggioranza ilelettoraleper il Csm, unsu cui starebbe ragionando ladella Giustizia, Martain vista della. Due i quesiti sul...

Advertising

MISE_GOV : ??Approvata dal CdM la riforma del registro pubblico delle opposizioni al #telemarketing selvaggio proposta Giorget… - raffaellapaita : Oggi durante l’audizione del ministro Giovannini sullo stato dei #trasporti nel quadro dell’emergenza Covid, abbiam… - Radicali : Dall’inizio del 2022 nelle carceri italiane ci sono stati già 8 suicidi. Praticamente, uno ogni tre giorni. Se “il… - SandroBonomi2 : RT @mariamacina: Tempo fa come Italia Viva abbiamo lanciato la petizione per chiedere 'il sindaco d'Italia' ossia una riforma in senso pres… - AngelaGianoli : RT @cammarata_lee: E recitare la parte del leader politico preoccupato dalle difficoltà per eleggere il PdR e sfruttare quelle presunte dif… -