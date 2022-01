Quirinale, quinta votazione: torna in ballo Elisabetta Casellati e il centrosinistra si prepara a “reagire” (Di venerdì 28 gennaio 2022) La fumata nera al quarto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica riporta tutto al punto di partenza e ora gli occhi sono puntati sulla quinta votazione dalle 11 di oggi, in un clima di impasse politico e veti incrociati che gli attesi incontri di questa mattina proveranno a risolvere. Mentre dal cilindro del centrodestra rispunta il nome di Elisabetta Casellati, il centrosinistra si prepara a “reagire”: atteso un vertice Letta-Conte-Speranza per valutare le prossime contromosse all’eventuale ritorno in pista della presidente del Senato. Quirinale, oggi quinta votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica Nella corsa al Quirinale, la fumata nera al quarto scrutinio – ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 28 gennaio 2022) La fumata nera al quarto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica riporta tutto al punto di partenza e ora gli occhi sono puntati sulladalle 11 di oggi, in un clima di impasse politico e veti incrociati che gli attesi incontri di questa mattina proveranno a risolvere. Mentre dal cilindro del centrodestra rispunta il nome di, ilsia “”: atteso un vertice Letta-Conte-Speranza per valutare le prossime contromosse all’eventuale ritorno in pista della presidente del Senato., oggiper l’elezione del Presidente della Repubblica Nella corsa al, la fumata nera al quarto scrutinio – ...

Advertising

you_trend : ?? La quinta votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica comincerà domani sempre alle ore 11:00. #Quirinale #MaratonaYouTrend - fanpage : Alla quinta votazione il centrodestra sosterrà Maria Elisabetta Alberti #Casellati come candidata alla Presidenza d… - infoitinterno : Presidente della Repubblica, la quinta votazione per il Quirinale: la diretta - LaStampa : Elezione del presidente della Repubblica, la diretta del voto per il Quirinale. Dalle 11 al via la quinta chiama, i… - news_mondo_h24 : Quirinale, il Centrodestra prova la spallata alla quinta votazione -