Quirinale, Letta - Conte - Speranza: no a Casellati, è grave errore (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Il centrodestra continua a gestire il responsabilmente il più importante passaggio democratico e costituzionale rappresentato dall'elezione del presidente della Repubblica. Consideriamo la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Il centrodestra continua a gestire il responsabilmente il più importante passaggio democratico e costituzionale rappresentato dall'elezione del presidente della Repubblica. Consideriamo la ...

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Letta non ha un'idea. Non è niente e non ha fatto mai nulla. Lui ha un partito disperso che non esiste. @stampasgarbi - StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - DSantanche : Il Centrodestra ha proposto nomi autorevoli e di spessore che potrebbero ricoprire al meglio la carica di Presiden… - fisco24_info : Quirinale 2022, centrosinistra: 'Candidatura Casellati grave errore': (Adnkronos) - La nota di Letta, Conte e Spera… - wbfe : RT @pietroraffa: ?? “Per il rispetto che si deve alle istituzioni oggi esprimeremo un voto di astensione nella formula presenti non votanti'… -