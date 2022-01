Mathías Olivera al Napoli per luglio: cifre e dettagli dell’affare (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il giocatore Mathias Olivera è ormai entrato nel mirino del Napoli e, a quanto pare, sarebbe stato anche definito l’affare. A darne notizia è l’edizione di oggi, venerdì 28 gennaio, del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, che ha spiegato gli ulteriori dettagli dell’operazione. Il Getafe, squadra attuale in cui milita il 24enne uruguaiano, ha però fatto muro su un possibile trasferimento del giocatore già in questa sessione di calciomercato invernale. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis dovrebbe chiudere la trattativa per giugno nei prossimi due giorni. Si andrebbe a trattare sulla base di un prestito da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto incondizionato a 11 milioni più 3 di bonus. Olivera-Napoli un affare prossimo a concludersi. Il terzino sinistro sarà l’erede di Faouzi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il giocatore Mathiasè ormai entrato nel mirino dele, a quanto pare, sarebbe stato anche definito l’affare. A darne notizia è l’edizione di oggi, venerdì 28 gennaio, del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, che ha spiegato gli ulterioridell’operazione. Il Getafe, squadra attuale in cui milita il 24enne uruguaiano, ha però fatto muro su un possibile trasferimento del giocatore già in questa sessione di calciomercato invernale. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis dovrebbe chiudere la trattativa per giugno nei prossimi due giorni. Si andrebbe a trattare sulla base di un prestito da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto incondizionato a 11 milioni più 3 di bonus.un affare prossimo a concludersi. Il terzino sinistro sarà l’erede di Faouzi ...

Ultime Notizie dalla rete : Mathías Olivera Napoli, in arrivo il colpo Olivera: doppio ostacolo per gennaio, si chiude per luglio ARRIVA A LUGLIO - Il Napoli è molto vicino a definire l'acquisto di Olivera per una cifra vicina ai 10 milioni di euro più bonus. De Laurentiis vuole chiudere subito per bruciare la concorrenza e ...

GdS - Con Olivera il Napoli colmerà lacuna che dura da troppo tempo Questo è quanto riferito dal quotidiano: ' Con l'arrivo di Olivera, fresco di convocazione con l'Uruguay, il Napoli colmerà una lacuna che dura da troppo tempo e legata alla sfortuna di Ghoulam che ...

