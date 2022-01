Lo spazio è un “settore chiave” dello sviluppo italiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’economia dello spazio o per usare un inglesismo forse più affascinante in questo caso, Space Economy, è destinata a assumere un “ruolo strategico sempre più rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e transizione dell’agenda europea e italiana”. Parola di Angelo Cavallo e Antonio Ghezzi, direttori dell’Osservatorio Space Economy che ha diffuso l’omonimo report. L’Osservatorio Space Economy nasce in seno alla School of Management del Politecnico di Milano. “In questa prospettiva – spiegano – per l’Italia il 2021 ha rappresentato una tappa fondamentale in cui il settore ha saputo accreditarsi come uno dei fattori chiave per la competitività internazionale e lo sviluppo sociale del Paese. La sfida futura sarà far corrispondere i risultati alle aspettative suscitate”. Un ... Leggi su fmag (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’economiao per usare un inglesismo forse più affascinante in questo caso, Space Economy, è destinata a assumere un “ruolo strategico sempre più rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e transizione dell’agenda europea e italiana”. Parola di Angelo Cavallo e Antonio Ghezzi, direttori dell’Osservatorio Space Economy che ha diffuso l’omonimo report. L’Osservatorio Space Economy nasce in seno alla School of Management del Politecnico di Milano. “In questa prospettiva – spiegano – per l’Italia il 2021 ha rappresentato una tappa fondamentale in cui ilha saputo accreditarsi come uno dei fattoriper la competitività internazionale e losociale del Paese. La sfida futura sarà far corrispondere i risultati alle aspettative suscitate”. Un ...

