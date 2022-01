LIVE Berrettini-Nadal 3-6 2-6 6-3 2-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo conduce il 4° set (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Berrettini continua a non avere più problemi al servizio. 40-0 In rete la risposta dello spagnolo che è a corto di energie. 30-0 Rovescio in rete per Nadal che non tiene la manovra dell’italiano. 15-0 Servizio e diritto di Berrettini. 2-3 Berrettini non punge e resta sotto nel set. 40-15 Lunga la risposta del romano. 30-15 Servizio e diritto a sventaglio di Nadal. 15-15 COME STA GIOCANDO MATTEO DA FONDOCAMPO!!! Altra accelerazione pazzesca di diritto diagonale. 15-0 Si carica Nadal con il vincente di rovescio lungolinea. 2-2 Servizio a zero di Berrettini che ha vinto gli ultimi 18 punti consecutivi al servizio. 40-0 Scappa via la risposta dello ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3continua a non avere più problemi al servizio. 40-0 In rete la risposta delloche è a corto di energie. 30-0 Rovescio in rete perche non tiene la manovra dell’italiano. 15-0 Servizio e diritto di. 2-3non punge e resta sotto nel set. 40-15 Lunga la risposta del romano. 30-15 Servizio e diritto a sventaglio di. 15-15 COME STA GIOCANDO MATTEO DA FONDOCAMPO!!! Altra accelerazione pazzesca di diritto diagonale. 15-0 Si caricacon il vincente di rovescio lungolinea. 2-2 Servizio a zero diche ha vinto gli ultimi 18 punti consecutivi al servizio. 40-0 Scappa via la risposta dello ...

