Guerra in Ucraina: “L'Italia sarebbe in prima linea” (Di venerdì 28 gennaio 2022) A quasi otto anni di distanza dalla Guerra del Donbass, sembra si stia per profilare un'invasione armata della Russia ai danni dell'Ucraina. Un'operazione che potrebbe essere il frutto di anni di tensioni alimentate da Mosca e che la pandemia... Leggi su today (Di venerdì 28 gennaio 2022) A quasi otto anni di distanza dalladel Donbass, sembra si stia per profilare un'invasione armata della Russia ai danni dell'. Un'operazione che potrebbe essere il frutto di anni di tensioni alimentate da Mosca e che la pandemia...

Advertising

TizianaFerrario : Intanto si prepara una guerra alle porte di casa con in arrivo navi russe e americane nel Mediterraneo. Mi sbrigher… - AngeloCiocca : Bello il #PD, seguito a ruota dal #M5S e dal #centrosinistra che si gioca la carta della probabile guerra tra… - lauraboldrini : Un’escalation di tensione rischia di portare una guerra drammatica nel cuore dell’Europa. Non bisogna inasprire i… - europapalia : RT @europapalia: Con una guerra alla porte in #Ucraina i nostri grandi elettori si dilettano a votare nomi del calibro di #Amadeus ed Alfon… - agosto_stefania : RT @bordoni_russia: Zelensky: non c'è guerra in Ucraina, la Russia non sta attaccando e l'Occidente semina invano il panico. Non c'è nessun… -