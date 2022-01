Green Pass, ministero Salute: “Attenzione a false mail su scadenza” (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”Stanno circolando e- mail false da un mittente che si finge il ministero della Salute”. Lo segnala il ministero della Salute in un post su Facebook. “Se hai ricevuto un’email con oggetto ‘Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa’, inviata da ‘ministerodellaSalute.pro.it’, non proviene dal ministero della Salute, ma si tratta di un tentativo di phishing”. ”Il phishing è un tipo di truffa effettuata su internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per farne un uso improprio – scrive ancora il ministero – Per informazioni sulla Certificazione verde Covid-19 chiama il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”Stanno circolando e-da un mittente che si finge ildella”. Lo segnala ildellain un post su Facebook. “Se hai ricevuto un’econ oggetto ‘: Certificazione verde Covid-19 sospesa’, inviata da ‘della.pro.it’, non proviene daldella, ma si tratta di un tentativo di phishing”. ”Il phishing è un tipo di truffa effettuata su internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per farne un uso improprio – scrive ancora il– Per informazioni sulla Certificazione verde Covid-19 chiama il ...

Advertising

VittorioSgarbi : Non si capisce per quale ragione Draghi continui a mantenere il “Green Pass”. - VittorioSgarbi : “Green pass” e barbieri. Ve lo dico ancora una volta: avete rotto il c…! - La7tv : #piazzapulita Il Prof. Gibilisco contro il Green pass: 'Io vaccinato? Se invitate Rocco Siffredi o Valentina Nappi… - Pablecito80 : RT @ilpetulante: Ma che problemi hanno quelli che credono che il green pass riduca i contagi? - tuttologo2000 : RT @lavitascomoda: Visto che il super green pass per gli alberghi e ristoranti esiste solo in Italia, i turisti stranieri non vengono perch… -