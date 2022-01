Foschi: “Il Napoli voleva Dybala, ci fece una grossa offerta” – il retroscena (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Napoli voleva Dybala quando giocava al Palermo, il retroscena di calciomercato viene rivelato da Rino Foschi, ex dirigente rosanero. Gli azzurri tempo addietro volevano prendere Dybala dal Palermo, con De Laurentiis sempre alla caccia di giovani talenti per fare anche plusvalenza. Un retroscena sull’interesse del Napoli per Dybala lo rivela Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo che a Radio Marte dice: “Dybala? Non l’ho creato, però l’ho venduto. Cavani l’ho creato io. Dybala l’ho solo ‘commercializzato’. Arrivò il momento che era da vendere, c’era tanta concorrenza, Zamparini si era fissato che voleva darlo alla Juventus. Il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilquando giocava al Palermo, ildi calciomercato viene rivelato da Rino, ex dirigente rosanero. Gli azzurri tempo addietrono prenderedal Palermo, con De Laurentiis sempre alla caccia di giovani talenti per fare anche plusvalenza. Unsull’interesse delperlo rivela Rino, ex direttore sportivo del Palermo che a Radio Marte dice: “? Non l’ho creato, però l’ho venduto. Cavani l’ho creato io.l’ho solo ‘commercializzato’. Arrivò il momento che era da vendere, c’era tanta concorrenza, Zamparini si era fissato chedarlo alla Juventus. Il ...

