Cate Blanchett enigmatica e sensuale | con il rossetto rosso più audace di sempre

Una storia noir ambientata in un luna park negli anni '40. Appena uscito nei cinema italiani, "Nightmare Alley – La fiera delle illusioni" ha un poker di protagonisti d'eccezione. Bradley Cooper, Rooney Mara, Willelm Defoe e soprattutto Cate Blanchett. Strepitosa con il make up fatale in cui il focus è tutto sulle labbra rosse, realizzate con il rossetto Lip Power di Armani Beauty. Cate Blanchett splendida femme fatale anni '40 Il nuovo personaggio di Cate Blanchett si chiama Lilith Ritter, una splendida femme fatale degna dei migliori film noir anni '40. Con la chioma biondo platino scolpita in onde regolari, la riga da parte e la fronte libera. Per dare il massimo risalto al viso, in cui le star assolute sono le labbra rosse.

