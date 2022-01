Calcio: Sampdoria, preso Sabiri dall'Ascoli in prestito con diritto di riscatto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Genova, 28 gen. - (Adnkronos) - Sta per iniziare l'avventura alla Sampdoria per Abdelhamed Sabiri. Il 25enne centrocampista proveniente dall'Ascoli dopo l'accordo tra le due società trovato nelle ultimissime ore, è infatti arrivato presso la sede doriana per la firma sul contratto. Sabiri arriva in blucerchiato in prestito con diritto di riscatto. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Genova, 28 gen. - (Adnkronos) - Sta per iniziare l'avventura allaper Abdelhamed. Il 25enne centrocampista provenientedopo l'accordo tra le due società trovato nelle ultimissime ore, è infatti arrivato presso la sede doriana per la firma sul contratto.arriva in blucerchiato incondi

