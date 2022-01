Virginia Bocelli | la figlia d' arte debutta in tv con Doc su RaiUno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Virginia Bocelli

Firenze, 27 gennaio 2022 - Ha appena 10 annie può dirsi a tutti gli effetti una bambina prodigio. Canta da quando è piccolina, suona il pianoforte , pratica ginnastica ritmica e ama recitare . Proprio quest'ultima sua passione ...Si tratta di una ragazzina, o meglio di una bambina di 10 anni di nome. Come si intuisce facilmente la bambina è la figlia di Andrea e della moglie Veronica Berti Quale sarà il ruolo ...Andrea Bocelli: quanti figli ha? Come si chiamano? Cosa fanno nella vita? Ecco quello che c'è da sapere sulla famiglia del tenore (FOTO) ...Figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti, ha 10 anni, un talento innato per la recitazione, la musica e la ginnastica ritmica, e recita al fianco di Luca Argentero e Matilde Gioli in una puntata dell ...