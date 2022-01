Virale è il brano di Matteo Romano per Sanremo: testo e significato (Di giovedì 27 gennaio 2022) Matteo Romano è tra gli artisti provenienti da “Sanremo giovani”, grazie alla vittoria si è guadagnato un posto tra i 25 big in gara. Il brano con cui si gioca il suo primissimo Festival è Virale. Vediamo insieme testo e significato. Virale è una canzone azzardata, coraggiosa in cui Matteo Romana paragona l’andamento del sentimento amoroso a quello del Sentiment Social. Secondo il giovanissimo autore infatti l’amore avrebbe delle fasi di up & down molto simili alle logiche del web. Da qui il titolo attuale e provocatorio, Virale. La canzone è stata scritta anche da Federico Rossi, membro dell’ex duo Benji e Fede. Una produzione che sprizza freschezza da ogni poro e come esordio all’Ariston è assolutamente ... Leggi su zon (Di giovedì 27 gennaio 2022)è tra gli artisti provenienti da “giovani”, grazie alla vittoria si è guadagnato un posto tra i 25 big in gara. Ilcon cui si gioca il suo primissimo Festival è. Vediamo insiemeè una canzone azzardata, coraggiosa in cuiRomana paragona l’andamento del sentimento amoroso a quello del Sentiment Social. Secondo il giovanissimo autore infatti l’amore avrebbe delle fasi di up & down molto simili alle logiche del web. Da qui il titolo attuale e provocatorio,. La canzone è stata scritta anche da Federico Rossi, membro dell’ex duo Benji e Fede. Una produzione che sprizza freschezza da ogni poro e come esordio all’Ariston è assolutamente ...

