Verdi-Salernitana, affare in chiusura: domani in città (Di giovedì 27 gennaio 2022) Verdi Salernitana, affare in chiusura: domani in città. L’attaccante del Torino si trasferisce in Campania Ripartirà dalla Salernitana la carriera di Simone Verdi, lo assicura Sky Sport. Operazione ormai in chiusura, mancano solo gli ultimi dettagli da sistemare: Verdi che è atteso a Salerno nella giornata di domani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022)inin. L’attaccante del Torino si trasferisce in Campania Ripartirà dallala carriera di Simone, lo assicura Sky Sport. Operazione ormai in, mancano solo gli ultimi dettagli da sistemare:che è atteso a Salerno nella giornata di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : Ultimi dettagli da sistemare: la #Salernitana attende #Verdi in città già domani - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Ceccarini: 'Salernitana, accordo per Verdi, bloccata la cessione di Simy' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Ceccarini: 'Salernitana, accordo per Verdi, bloccata la cessione di Simy' - CalcioNews24 : #Salernitana, colpo #Verdi dal #Torino - YBah96 : RT @NickCecca: Salernitana, bloccata per ora la cessione di Simy, Accordo con il Torino per Verdi -